Неадекват с ножом порезал подростка в Хабаровске

Мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка в Хабаровске

В Хабаровске мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка возле кафе в районе площади Блюхера. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровску.

По предварительным данным, подросток находился у заведения вместе с приятелем, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина начал угрожать юношам, а затем достал нож и ранил одного из них.

Прибывшие на место полицейские обследовали прилегающую территорию и задержали предполагаемого нападавшего. Его доставили в отдел полиции.

Пострадавшего подростка отвезли в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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