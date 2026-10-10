Неизвестные нападают на людей в троллейбусе в российском городе

Неизвестные нападают на людей в троллейбусе в Новосибирске

Неизвестные нападают на людей в троллейбусе в Новосибирске. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил телеграм-канал «112».

По данным автора публикации, к 19-летней пассажирке подошла группа людей и начала оскорблять. Они потребовали освободить место. Хотя рядом были свободные места.

Когда девушка достала телефон, чтобы зафиксировать происходящее на камеру, ее ударили кулаком в лицо. В результате нападавшие сломали дорогие очки.

Как сообщает телеграм-канал «112», эта группа дебоширов уже не первый день терроризирует людей в местном общественном транспорте.

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