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Происшествия 8961

Ночная атака БПЛА на столицу вошла в число самых массовых за последние годы

Атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Попытка массированного удара беспилотников по Москве, предпринятая вечером 9 октября и в ночь на 10 октября, стала одной из самых масштабных за последние годы. Такие выводы следуют из официальных данных, которые озвучил мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, с 20:30 мск 9 октября до 08:30 мск 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 дрона. Значительную часть аппаратов ликвидировали на отдалённых рубежах, а 25 беспилотников сбили при попытке приблизиться к городу.

Для сравнения, самой массовой за последнее время считается атака, отражённая с 19 сентября до утра 20 сентября. Тогда, по словам Собянина, силы ПВО уничтожили более 1,6 тысячи аппаратов, из которых 450 — на подступах к Москве.

Ещё один крупный эпизод зафиксировали с вечера 15 августа до утра 16 августа. В том случае к столице летели 600 дронов, а 201 из них уничтожили в пределах Московского региона.

Также крупной была попытка атаки с утра 2 сентября до полудня 3 сентября. В сторону Московского региона тогда направили 548 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали на дальних рубежах, а 143 аппарата сбили на подлёте к столице. Таким образом, нынешняя атака вошла в число крупнейших, но не стала абсолютным рекордом.

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