Ночная атака БПЛА на столицу вошла в число самых массовых за последние годы

Атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Попытка массированного удара беспилотников по Москве, предпринятая вечером 9 октября и в ночь на 10 октября, стала одной из самых масштабных за последние годы. Такие выводы следуют из официальных данных, которые озвучил мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, с 20:30 мск 9 октября до 08:30 мск 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 дрона. Значительную часть аппаратов ликвидировали на отдалённых рубежах, а 25 беспилотников сбили при попытке приблизиться к городу.

Для сравнения, самой массовой за последнее время считается атака, отражённая с 19 сентября до утра 20 сентября. Тогда, по словам Собянина, силы ПВО уничтожили более 1,6 тысячи аппаратов, из которых 450 — на подступах к Москве.

Ещё один крупный эпизод зафиксировали с вечера 15 августа до утра 16 августа. В том случае к столице летели 600 дронов, а 201 из них уничтожили в пределах Московского региона.

Также крупной была попытка атаки с утра 2 сентября до полудня 3 сентября. В сторону Московского региона тогда направили 548 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали на дальних рубежах, а 143 аппарата сбили на подлёте к столице. Таким образом, нынешняя атака вошла в число крупнейших, но не стала абсолютным рекордом.

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