Новыми жертвами мошенников стали любители животных

Сотрудники полиции Уссурийска информируют население о росте числа случаев мошенничества, связанных с продажей домашних животных через интернет. Злоумышленники используют доверчивость граждан, желающих приобрести породистого питомца.

Схема строится на публикации объявлений с привлекательными снимками взрослых собак, подробным описанием родословной и последующим бронированием щенков. После получения предоплаты лже-продавец прекращает общение с покупателем, сообщает пресс-служба МВД Приморья.

Именно так произошло с 26-летним жителем Приморья, который решил завести собаку. В сети он обнаружил профиль заводчицы, якобы находящейся в Новосибирске. Обсудив условия оплаты и транспортировки животного, мужчина перевёл денежные средства на указанный счёт. Доставка щенка должна была состояться через 10 дней.

Спустя неделю покупатель обнаружил, что вся переписка в мессенджере удалена, а его контакт заблокирован. Продавец перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Читайте также: Родители студентки убеждены, что дочь втягивают в рабство за границей

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX