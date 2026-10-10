Пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над океаном

Согласно информации авиационного ресурса Flightradar24, пассажирский лайнер Airbus, выполнявший вылет из Сантьяго, активировал сигнал о нештатной ситуации на борту в воздушном пространстве у чилийского побережья.

Воздушное судно покинуло аэропорт чилийской столицы в 22:11 по местному времени и взяло курс на север. Изначально конечным пунктом маршрута значился аэропорт города Трухильо. Однако в ходе полета экипаж передал аварийный код Squawk 7700 и направился в сторону аэропорта Антофагаста.

Данный код Squawk 7700 является универсальным сигналом транспондера, который пилоты активируют при возникновении любых нештатных обстоятельств на борту. При этом его использование не всегда свидетельствует о прямой угрозе авиакатастрофы.

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