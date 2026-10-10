Пенсионер потерял 27 млн в результате действий телефонных мошенников

Восьмидесятипятилетний москвич лишился более 27 миллионов рублей в результате действий телефонных мошенников. Установление причастных к преступлению лиц находится на особом надзоре прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, все началось с сообщения в мессенджере, которое пенсионер получил якобы от своего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В тексте говорилось о некой проверке и о том, что вскоре с мужчиной свяжутся представители правоохранительных органов. Через непродолжительное время с пожилым человеком действительно связался неизвестный, представившийся силовиком.

Звонивший заявил пенсионеру о попытках хищения денег с его банковских счетов. Чтобы заручиться доверием, аферист убедил мужчину установить на телефон специальное приложение, объяснив это необходимостью содействия в поимке преступников. Затем под предлогом защиты накоплений мошенник потребовал срочно снять средства со счетов и передать их для размещения на «специальном счете». По его словам, после завершения операции деньги должны были вернуться владельцу.

Полностью подконтрольный аферистам пенсионер снимал накопления в различных банках, приобретал золотые слитки и передавал ценности курьерам, называвшим заранее оговоренные пароли. Помимо этого, по указанию телефонного куратора мужчина продал принадлежавшие ему автомобиль и гараж, а также занял деньги у друзей. Все полученные средства также были переданы посредникам. Общая сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей.

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