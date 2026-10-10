Поездка к морю для мужчины закончилась уголовным делом

В Лазаревском районе сотрудники полиции задержали 43-летнего приезжего из Москвы, подозреваемого в угоне чужого автомобиля. Инцидент произошел после того, как владелец пурпурного «Субару» оставил машину открытой, а ключи — в замке зажигания, отлучившись в магазин. Этой ситуацией и воспользовался злоумышленник.

Обнаружив пропажу транспортного средства, потерпевший незамедлительно обратился в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МВД по городу Сочи. Сотрудники Госавтоинспекции вскоре установили местонахождение иномарки — она была припаркована возле пляжа на территории одного из пансионатов.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина решил совместить угон с отдыхом. Оставив автомобиль у моря, он направился в ближайшее кафе. Там его и задержали стражи порядка, а транспортное средство изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Жители столицы теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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