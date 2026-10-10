Покупка зимних шин в интернете закончилась уголовным делом

В полицию Саратова обратился 64-летний местный житель, который стал жертвой дистанционного мошенничества.

Мужчина нашёл в сети объявление о продаже комплекта зимних шин и связался с продавцом для оформления сделки. Договорившись об условиях покупки, саратовец перечислил продавцу деньги посредством мобильного банковского приложения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Но оплаченный товар покупатель так и не получил, после чего принял решение обратиться в правоохранительные органы. Ранее сотрудники полиции уже проводили с этим мужчиной профилактические беседы, в ходе которых разъясняли ему подобные схемы обмана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время по данному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Читайте также:Мошенники применяют новый способ обмана россиян

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX