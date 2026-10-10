Полиция задержала мужчин, жестоко избивших прохожего из-за замечания

Двух петербуржцев привлекли к ответственности за нападение на прохожего

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга оперативно отреагировали на сообщение о конфликте. Согласно поступившей информации, инцидент произошел возле одного из домов в переулке Пирогова, где между местным жителем и двумя неизвестными возникла ссора.

Причиной столкновения стало замечание, которое прохожий сделал двум мужчинам, находившимся во дворе с баллончиками с краской, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ответ на это замечание незнакомцы проявили агрессию и напали на сделавшего его гражданина, нанеся ему несколько ударов, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий, проведенных по горячим следам, сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 26 и 27 лет.

Оба задержанных были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы. Мужчинам вменяется нарушение статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.

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