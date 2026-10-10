Порезы и проломленные головы: курды и сирийцы устроили побоище в Германии

Bild: в Германии во время футбольной тренировки произошла массовая драка

Массовая драка с участием до 50 человек вспыхнула прямо во время футбольной тренировки в немецком городе Штаде, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

«Две группы, насчитывавшие в общей сложности от 40 до 50 человек, вступили в словесную перепалку во время футбольной тренировки во дворце спорта. Когда один из участников, как утверждается, применил перцовый баллончик, ситуация обострилась, и мужчины набросились друг на друга», — цитирует издание публикацию полиции.

Конфликт быстро перерос в жесткое побоище. По предварительным данным правоохранительных органов, в столкновениях участвовали представители курдской и сирийской общин.

Для наведения порядка к спортивному объекту стянули значительные силы полиции, а медики экстренно объявили режим повышенной готовности из-за массового поступления травмированных. В результате побоища шестеро участников получили серьезные травмы головы и порезы, после чего были госпитализированы. Причины возникновения столь масштабного конфликта в настоящее время устанавливаются.