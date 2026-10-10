После разговора с роботом парень лишился 5,5 млн рублей

В полицию Череповца обратился 22-летний местный житель, ставший жертвой многоэтапной мошеннической схемы. Молодой человек не только потерял все личные накопления, но и оформил крупные кредиты, деньги по которым перечислил злоумышленникам.

Сначала потерпевшему позвонил якобы сотрудник Федеральной налоговой службы и сообщил о путанице в документах, сообщает пресс-служба МВД Вологодской области. Когда молодой человек отказался назвать код из СМС, его переключили на так называемого «безопасного робота». Доверившись автоматизированной системе, он всё же продиктовал цифры.

После этого череповчанин решил, что его аккаунт взломан, и позвонил по номеру, указанному в фишинговом письме. Ответивший «оператор Центробанка» заявил, что от имени молодого человека оформляются кредиты. Единственным способом «спасти» средства он назвал самостоятельное оформление займов и их перевод на «безопасные счета».

Следуя указаниям, потерпевший оформил кредиты в нескольких банках, перевёл все полученные средства, а часть суммы снял наличными и передал курьеру возле торгового центра. В общей сложности он лишился 5,5 миллиона рублей. Помимо финансовых потерь, у молодого человека испорчена кредитная история и образовались долги перед родственниками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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