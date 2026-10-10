Повреждение подстанции оставило Киев без воды и света

Киев остался без воды из-за перебоев с электроэнергией

В Киеве начались перебои с водоснабжением на фоне массовых отключений электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он подтвердил повреждение энергообъекта в пригороде.

«В городе перебои с водоснабжением», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

По словам мэра, отключения света начались из-за повреждения энергообъекта в Киевской области. Местные СМИ сообщили, что в городе пропало электричество.

Энергетический холдинг «ДТЭК» объявил о введении массовых аварийных отключений света во всем Киеве. МК писал ранее, что причина — повреждение подстанции «Новокиевская» в Бучанском районе Киевской области. Ранее «ДТЭК» уведомлял об аварийных отключениях в этом районе из-за повреждения энергетического объекта.