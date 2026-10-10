Повторные взрывы прозвучали в Ивано-Франковске

Серия взрывов второй раз за сутки прогремела в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на западе Украины второй раз за день прогремела серия взрывов в ночь с 9 на 10 октября. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По данным издания, взрывы прозвучали в городе. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Ивано-Франковске около 03:20 мск.

Другие подробности не приводятся. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее взрывы также звучали в Киеве, Днепропетровске и других городах Украины. В большинстве областей также объявлялась воздушная тревога.

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