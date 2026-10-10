Пропавшая девочка нашлась в Твери

Пропавшая в Твери девочка нашлась и вернулась домой

Несовершеннолетняя девочка, которую разыскивали с 5 октября в Твери, самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Тверской области.

Ранее следователи завели уголовное дело после исчезновения подростка 2010 года рождения. К поискам привлекались волонтеры, сотрудники МЧС и полиции.

По данным ведомства, сейчас девочка будет допрошена следователем. Это необходимо для установления всех обстоятельств ее отсутствия.

Другие подробности не приводятся. Ранее в регионе также искали других пропавших.

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