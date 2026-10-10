ПВО уничтожила 19 беспилотников над Калужской областью

Вечером 9 октября и в ночь на 10 октября над Калужской областью сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».

По данным главы региона, дроны уничтожили над Боровским, Кировским, Мещовским, Мосальским, Хвастовичским и Юхновским муниципальными округами. Также цели сбили на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах дежурят оперативные группы. Предварительно, пострадавших нет. Инфраструктура не пострадала.

Глава региона уточнил, что всего уничтожено 19 беспилотников. Других деталей он не сообщил.

Ранее МК писал, что в ночь на 10 октября силы ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью. По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.