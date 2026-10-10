Ранен человек, поврежден дом и разрушен ж/д мост: новая атака ВСУ на Россию

В результате воздушной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов, люди эвакуированы. Идет ликвидация возгораний.
Также поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. В Батайске дрон попал в незаселенную многоэтажку, начался пожар.
Губернатор предупредил, что работа сил ПВО продолжается, беспилотная опасность сохраняется.
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