Раскрыт возможный диагноз мальчика, которого мать пыталась убить уксусом

У мальчика, которого пыталась убить мать в Питере, может быть аутизм

Мальчик, которого мать облила концентрированным уксусом и столкнула в воду в Петербурге, не разговаривает и испытывает трудности с коммуникацией. Женщина рассказывала об особенностях сына в соцсетях. Как сообщает телеканал 78.ru, у ребенка может быть аутизм.

По словам матери, ее 12-летний сын мог часами смотреть ролики о метро. Женщина также описывала, как мальчик дает понять, что хочет изменить привычный маршрут.

"Мы часто ездим за город по одному маршруту на Балтийский вокзал, и он только дергает рукой, так я понимаю, что он хочет свернуть куда-то, но куда — непонятно", — писала она.

Преступление было совершено 8 октября возле Дудергофского озера. По данным СМИ, женщина заранее приобрела 70-процентный уксус, влила его в рот ребенку и облила ему лицо. Затем она погрузила сына в озеро и скрылась. Мальчик смог самостоятельно выбраться из воды.

Женщина работала искусствоведом и урбанистом, вела блог для мам. Кроме сына, она воспитывает двух дочерей — девяти и 13 лет.