В южнокорейском городе Тэгу 38 человек получили легкие ранения при обрушении потолка в супермаркете, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Девять из пострадавших были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Все произошло на втором этаже четырехэтажного здания в районе Кваным-дон. В этот момент там проходила организованная продажа товаров для дома, ориентированная на пожилых покупателей. В помещении находились 66 человек, которые начали спешно покидать здание после начала разрушения конструкций.

По словам представителей пожарной службы, часть потолочных конструкций упала на мебель, что позволило избежать более серьезных последствий. Некоторые пострадавшие получили травмы обломками во время эвакуации, другие жаловались на головокружение. На место были направлены 60 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

Полиция ограничила движение транспорта в районе происшествия для работы спасателей. Спасатели обследовали помещения, однако дополнительных пострадавших не обнаружили. Власти ведут расследование, причины обрушения пока неизвестны. Здание было построено в 1994 году и представляет собой железобетонную конструкцию.

О случившемся был проинформирован президент Ли Чжэ Мен, который распорядился мобилизовать необходимые силы для ликвидации последствий. Продовольственный магазин, ранее работавший на первом этаже этого здания, прекратил свою деятельность в конце сентября. Полиция и профильные службы выясняют обстоятельства разрушения потолочной конструкции.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, получив информацию о происшествии, распорядился мобилизовать необходимые силы для спасения людей. Он держит ситуацию под личным контролем, пока власти выясняют причины обрушения. Инцидент произошел на фоне мер по обеспечению безопасности общественных мест. До этого в Турции на туристку из России обрушился потолок ресторана при отеле.

Началась проверка из-за обрушения потолка на 80-летнюю жительницу Кургана.

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