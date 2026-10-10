Разъяренный бык едва не убил школьника в российском регионе

В Оренбургской области, в поселке Светлый, 14-летний подросток пострадал от нападения быка. Инцидент произошел на территории частного подворья. Об этом сообщили в УМВД по региону.

В момент происшествия школьник помогал родителям по хозяйству. Один из быков, сломав калитку стойла, напал на мальчика. Родители находились рядом, но не смогли предотвратить атаку.

Врачи обнаружили у пострадавшего рваные раны челюсти и левого бедра. Ребенка госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В частном передвижном цирке «Дикий драйв» в Ангарске Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, нанеся ребенку рваные раны, из-за чего его госпитализировали и наложили 20 швов. По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директор цирка отрицал наличие пантеры и заявлял о «подставе». Позже, как сообщалось, дело прекратили из-за примирения сторон, а саму пантеру передали в Иркутский зоопарк.