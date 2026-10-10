Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после ночной атаки

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на улицах, где дома и другие объекты получили повреждения при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по ЧС. Начальник городского управления по делам ГО и ЧС А. А. Азарянский доложил о ходе работ по устранению последствий атаки.

В пострадавших районах организуют работу оперативных штабов и комиссий. Специалисты обойдут поврежденные территории, оценят и зафиксируют ущерб, а также начнут принимать заявления от жителей на получение материальной помощи. Коммунальным службам поручили убрать территории рядом с местами атаки.

10 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов. В Батайске пострадала незаселенная новостройка, а в Азове — два судна.

В результате атаки пострадали шесть человек. Также были повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост.

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