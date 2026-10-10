Россиянин пострадал в ходе атаки ВСУ

В Донецке при атаке ВСУ пострадал человек

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 10 октября, стало известно, что в Донецке в результате удара боевиков пострадал мирный житель.

Об этом рассказал глава городского округа Алексей Кулемзин. Он подчеркнул, что в результате ночной атаки беспилотников пострадал мужчина 1970 года рождения.

Кроме того, повреждены три транспортных средства, газопровод, остекление многоквартирных домов, образовательных учреждений и административного здания. В многоквартирных домах выбиты окна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области два человека погибли при атаке ВСУ.

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