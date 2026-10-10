Россиянин с большим опытом вождения сбил двух девочек на пешеходном переходе

На Ставрополье пенсионер сбил двух несовершеннолетних девочек на переходе

В пятницу около 17:55 в Светлограде Ставропольского края произошло ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. 71-летний водитель автомобиля «Нива» сбил двух 15-летних девочек. Об этом сообщила краевая Госавтоинспекция.

По данным ведомства, пострадавшие переходили дорогу по переходу. Обе они являются местными жительницами. С травмами их доставили в Петровскую районную больницу.

Водитель имеет стаж вождения 39 лет. За последние два года его один раз привлекали к административной ответственности. На момент аварии мужчина был трезв, уточнили в Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.