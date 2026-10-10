Россиянка из-за сына натравила овчарку на сотрудницу полиции

В Благовещенске возбудили дело после нападения собаки на полицейскую

В Благовещенске местная жительница натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции. Инцидент произошел после того, как правоохранители решили забрать ее сына из-за антисанитарных условий. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Амурской области.

По данным ведомства, поводом для визита стали сообщения из школы о том, что сын женщины не посещает занятия. В квартире было грязно и отсутствовало отопление. Это стало причиной решения забрать ребенка.

Хозяйка дома была пьяна и встретила правоохранителей агрессивно. Она кричала и пыталась помешать полицейским. Когда ребенка вывели и посадили в машину скорой помощи, женщина продолжила конфликт с инспектором по делам несовершеннолетних.

Подозреваемая выбежала во двор, сняла с цепи немецкую овчарку и скомандовала «Фас», направив собаку на сотрудницу полиции. Другой полицейский применил перцовый баллончик. После этого собака свернула в сторону.

Женщину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Другие подробности не сообщаются.