Россиянку избили в Абхазии из-за туристического сбора

Российская туристка заявила, что ее избили возле замка принца Ольденбургского в абхазском городе Гагры. Это произошло после попытки снять на видео сбор денег за проход к достопримечательности, сообщает телеграм-канал "ЧП Сочи".

По словам женщины, мужчины организовали возле замка собственную кассу и требовали с посетителей по 200 рублей. Туристка заявила, что это незаконно, и начала снимать происходящее.

После этого, как утверждает россиянка, один из мужчин набросился на нее. Во время нападения он кричал: "Ты провоцировать сюда пришла?".

Очевидцы обратились в полицию.

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