Российские туристы рассказали о последствиях землетрясения в Панаме

Землетрясение в Панаме: пострадали люди, повреждено более 400 зданий

В результате мощного землетрясения, произошедшего в Панаме, пострадали как минимум 27 человек. По данным спасательных служб, погибших в результате стихийного бедствия нет, все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7.

Очевидцы из числа российских туристов поделились подробностями произошедшего. По их словам, наиболее интенсивные колебания ощущались на верхних этажах зданий, сообщает телеграм-канал "SHOT". В жилых помещениях падала мебель и разбивалась посуда, из окон вылетали стекла, а входные двери выбивало из проемов. Во время повторных толчков на одну из туристок с потолка посыпалась штукатурка.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. По предварительным оценкам, повреждено свыше 400 строений, включая жилые дома, школы, церкви и гостиничные комплексы. В городе Пенономе частично обрушилось здание отеля, расположенное в непосредственной близости от места событий. В целях безопасности были эвакуированы около 300 человек.

После основного сейсмического удара специалисты зафиксировали более 100 повторных толчков. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, оценивая масштабы разрушений и оказывая помощь населению.

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