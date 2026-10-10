Российский полковник назвал регионы запуска дронов по Москве

Украинские беспилотники, летевшие в ночь на 10 октября в сторону Московского региона, запускались с площадок в Киевской, Черниговской и Полтавской областях. Об этом в комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, именно эти три региона противник использует как основные точки старта для атак на столицу.

Всего в направлении Московского региона было зафиксировано 403 украинских беспилотника. Большую часть из них нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. Непосредственно в воздушном пространстве над Подмосковьем уничтожили 25 воздушных целей.

Иванников также обратил внимание на происхождение комплектующих для украинских дронов. По его данным, «начинка» этих аппаратов произведена в странах Евросоюза. В первую очередь эксперт назвал Великобританию, Германию и Францию.

Военный эксперт подчеркнул, что технические возможности для террористических атак на Россию ВСУ получают от своих европейских покровителей. Ранее Минобороны сообщало, что за сутки российская ПВО уничтожила 1750 украинских дронов и 17 ракет «Фламинго».

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