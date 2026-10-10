Самолет совершил аварийную посадку в Забайкалье

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю сообщает, что в забайкальском Сретенске легкомоторный самолет совершил аварийную посадку, предварительно из-за отказа двигателя. Инцидент произошел утром в субботу.

В ведомстве уточнили, что в службу «112» поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в районе взлетно-посадочной полосы города Сретенска. По предварительным данным, при взлете самолета Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана» отказал двигатель, в результате чего воздушное судно совершило аварийную посадку.

На месте происшествия работают экстренные службы МЧС России, скорая медицинская помощь и полиция, всего задействовано двадцать человек и семь единиц техники. В ГУМЧС добавили, что информация уточняется, а причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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