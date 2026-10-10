Сбежавший российский экс-министр замечен в Испании

Бывшего министра связи России Николая Никифорова, которого разыскивают по делу финансовой пирамиды Finiko, предположительно, заметили в Барселоне. По данным "БИЗНЕС Online", на этой неделе он прибыл в Испанию с Кипра, сделав пересадку в одной из европейских стран.

Никифоров занимал пост министра связи и массовых коммуникаций России с 2012 по 2018 год. После ухода с госслужбы он приобрел недвижимость в Испании, где, по информации источников издания, связан с несколькими инвестиционными проектами.

Собеседники журналистов утверждают, что в Барселоне бывший чиновник остановился в обычной городской гостинице. Однако город может быть лишь промежуточной точкой его маршрута. Никифоров покинул Россию незадолго до задержания своего делового партнера, архитектора Азата Тухватуллина.

17 сентября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также вменяет ему организацию преступного сообщества и считает одним из создателей Finiko.

По данным МВД, финансовая пирамида действовала с 2018 по 2021 год. Ее деятельность затронула жителей большинства российских регионов и более чем ста зарубежных государств. Ущерб оценивается более чем в 5 млрд рублей, число потерпевших — примерно в 7,7 тысячи человек.