В Магнитогорске семья чудом выжила в ДТП с пьяным водителем

В Магнитогорске семья чудом выжила в дорожно-транспортном происшествии с пьяным водителем. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил телеграм-канал «112».

По данным автора публикации, пара попала в ДТП на трассе. В их автомобиль врезалась другая машина, когда пыталась совершить обгон. Только благодаря прицепу транспорт семейной пары не перевернулся.

Супруги отделались ушибами. По предварительным данным, второй водитель был пьян. К слову, водительского удостоверения у него не было, как и страховки.

Ранее наше издание сообщало, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Кировском округе Ставропольского края. На 28-м километре трассы «Георгиевск – Новопавловск» столкнулись 2 легковых автомобиля.

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