Серия ДТП произошла на Дмитровском шоссе

Три ДТП с участием семи машин произошли на Дмитровском шоссе в Московской области. Об этом сообщили в управлении МВД России по Подмосковью.
На 40-м километре трассы столкнулись два грузовика, двигавшихся попутно. Один человек погиб на месте.
Также на этом участке произошли еще две аварии с участием двух и трех легковых автомобилей. За медицинской помощью никто не обращался, уточнили в ведомстве.
Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Движение затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
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