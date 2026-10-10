Серия ДТП произошла на Дмитровском шоссе

Три ДТП с участием семи машин произошли на шоссе в Подмосковье

Три ДТП с участием семи машин произошли на Дмитровском шоссе в Московской области. Об этом сообщили в управлении МВД России по Подмосковью.

На 40-м километре трассы столкнулись два грузовика, двигавшихся попутно. Один человек погиб на месте.

Также на этом участке произошли еще две аварии с участием двух и трех легковых автомобилей. За медицинской помощью никто не обращался, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Движение затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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