СК возбудил дело после пожара на крыше пятиэтажки в Уфе

После пожара на крыше пятиэтажки в Уфе возбудили дело

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе. Об этом сообщили в ведомстве.

Дело открыто по части 1 статьи 216 УК РФ. Эта норма касается нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности повлекло крупный ущерб.

Пожар произошел 9 октября в доме № 16 на улице Рихарда Зорге. Загорелась шатровая кровля здания. По данным МЧС, из дома эвакуировали более 40 человек. Площадь возгорания составила почти 900 квадратных метров.

Двое мужчин, выполнявших работы на кровле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Следствие считает, что причиной стало возгорание при капитальном ремонте крыши. Также причинен крупный ущерб собственникам квартир.

Прокуратура Башкирии уточнила, что правоохранители устанавливают причины пожара, размер ущерба и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности. Расследование продолжается.