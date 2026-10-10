СК завел дело об убийстве главы избиркома в Херсонской области

СК завел дело после гибели главы УИК от БПЛА в Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области. Погибшая возглавляла участковую избирательную комиссию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Главное следственное управление СК России открыло дело по статье 105 УК РФ. Это статья об убийстве. Поводом стала атака украинских боевиков на Херсонскую область.

Напомним, глава участковой избирательной комиссии № 47 Алешкинского округа Херсонской области Елена Литвиненко погибла 8 октября при атаке украинских беспилотников на поселок Новая Маячка — дроны дважды ударили по жилому дому.