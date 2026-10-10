Следы медведей все чаще находят возле подмосковных населенных пунктов

В лесах Подмосковья в последние годы стали чаще замечать следы медведей рядом с населенными пунктами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Московской области.

С начала 2026 года жители региона около 20 раз обращались в ведомство из-за возможных следов этих животных. Чаще всего люди находят отпечатки лап на земле и отметины на деревьях. Иногда рядом с автомобильными дорогами замечают молодых медведей.

При этом не все такие сообщения подтверждаются. По данным министерства, люди нередко путают следы медведей с отпечатками лап крупных собак, а царапины на деревьях могут оставлять лоси и даже дятлы.

В Минэкологии связывают участившиеся случаи обнаружения следов с ростом численности медведей в соседних регионах. В частности, их стало больше в Тверской, Ярославской и Смоленской областях. Поэтому чаще всего медведей замечают в западной и северной частях Подмосковья.

По оценкам ведомства, в 2026 году в Московской области может обитать от 70 до 80 бурых медведей. Примерно 30–40 из них составляют местную популяцию, остальные приходят из соседних регионов.

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