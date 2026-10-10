Сотни тысяч человек остались без электричества в США после урагана

Более 840 тысяч человек остались без электричества в США после урагана «Исайяс»

Более 840 тысяч человек остались без электричества в США после урагана «Исайяс». Об этом сообщил местный портал данных PowerOutage.

По данным экспертов, ураган вышел на сушу во Флориде. Его максимальная скорость достигает около 169 километров в час.

Ранее наше издание сообщало, что в штатах Флорида и Алабама введён режим чрезвычайной ситуации из‑за урагана второй категории «Исайяс». По решению администрации президента Дональда Трампа штатам выделят федеральные ресурсы для ликвидации последствий стихии.

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