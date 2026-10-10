Стало известно, когда начнутся осенние школьные каникулы

Минпросвещения дало школам рекомендации по осенним каникулам для школьников

Минпросвещения рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. После них учеников ждет дополнительный выходной — 4 ноября, когда отмечают День народного единства. Об этом сообщило министерство.

Таким образом, каникулы продлятся девять календарных дней. Если школа придерживается рекомендованного графика, занятия возобновятся в четверг.

Однако даты не обязательны для всех образовательных учреждений. Школы вправе составить собственный календарный учебный график на основе рекомендаций министерства.

При планировании учебного года администрации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.