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Происшествия 2684

Стало известно, когда начнутся осенние школьные каникулы

Минпросвещения дало школам рекомендации по осенним каникулам для школьников

Минпросвещения дало школам рекомендации по осенним каникулам для школьников
Изображение сгенерировано гигачат/Мария Игнатьева

Минпросвещения рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. После них учеников ждет дополнительный выходной — 4 ноября, когда отмечают День народного единства. Об этом сообщило министерство.

Таким образом, каникулы продлятся девять календарных дней. Если школа придерживается рекомендованного графика, занятия возобновятся в четверг.

Однако даты не обязательны для всех образовательных учреждений. Школы вправе составить собственный календарный учебный график на основе рекомендаций министерства.

При планировании учебного года администрации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

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