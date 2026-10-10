Стало известно о пострадавших при аварийной посадке самолета в Забайкалье

Летчик и авиатехник пострадали при аварийной посадке самолета в Сретенске

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю сообщает, что при аварийной посадке легкомоторного самолета в забайкальском Сретенске пострадали летчик и авиатехник.

Ранее в ведомстве сообщали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Сретенске, предварительно из-за отказа двигателя.

Как уточнили в ГУМЧС, на борту находились два человека - летчик и авиатехник. По предварительным данным, они получили травмы, степень тяжести устанавливается. В ведомстве добавили, что пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в ДТП погиб 19-летний водитель «Приоры».