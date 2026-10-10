Стало известно о состоянии пострадавших в Ростовской области при атаке БПЛА

Четверо пострадавших при атаке на Ростовскую область попали в больницу

Шесть жителей Ростовской области обратились за медицинской помощью после воздушной атаки в ночь на 10 октября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе «Макс». Четверо из пострадавших госпитализированы.

«По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан, пострадавших от воздушной атаки минувшей ночью», — написал Слюсарь.

Состояние двух госпитализированных оценивается как средней тяжести. Еще одному пострадавшему оказывают экстренную помощь.

Ранее губернатор сообщал, что при атаке был ранен один человек. Повреждения зафиксированы в нескольких многоквартирных домах и на железнодорожном мосту. В Батайске загорелся многоэтажный жилой дом.

Напомним, в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города, людей эвакуировали, на месте ликвидируют возгорания. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке ранен мужчина, его доставили в больницу. С вечера 9 октября в регионе уничтожено более 50 украинских дронов.