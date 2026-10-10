Стало известно, сколько БПЛА уничтожили за сутки над Брянской областью

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс» проинформировал, что за прошедшие сутки над территорией региона было уничтожено 164 украинских беспилотника самолётного типа.

По словам главы области, в ликвидации аппаратов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Других подробностей Ковальчук не привёл. Информация о возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки не уточняется. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ночью повредили железнодорожные пути на перегоне Тросна — Ржаница во время следования поезда Смоленск — Брянск. Движение приостанавливали, ремонтные бригады РЖД вели восстановление. Также в Брянской и Калужской областях останавливали поезда на участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково из-за внешнего воздействия на инфраструктуру.

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