Столичного предпринимателя обвинили в развратных действиях с 3-летней дочерью

Мужчину обвинили в надругательстве над собственной дочерью, которое он совершил, когда ей было три года. Малолетнее дитя запомнила поступок отца, и страшная правда вскрылась через 8 лет.

Как выяснил «МК», инцидент произошел на юго-западе Москвы. На тот момент 42-летний отец, уроженец Молдовы, оставшись наедине в квартире с родной 3-летней дочкой, совершил развратные действия с ребенком. К сожалению, в силу своего юного возраста ребенок не понял, что произошло. Лишь спустя несколько лет девочка смогла осмыслить случившееся и обратилась за помощью к родительнице. В итоге подозреваемый был задержан.

В настоящее время психологическое состояние ребенка оценивается как нестабильное. Девочка переживает сильный стресс и наблюдается у психолога.

Обвиняемый своей вины не признает. Известно, что мужчина является предпринимателем и имеет собственный частный бизнес. Кстати, он ранее был дважды судим, в том числе за подделку документов

Столичные следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».