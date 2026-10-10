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Происшествия Эксклюзив 3828

Столичного предпринимателя обвинили в развратных действиях с 3-летней дочерью

Бизнесмена обвинили в растлении 3-летней дочери через 8 лет

Мужчину обвинили в надругательстве над собственной дочерью, которое он совершил, когда ей было три года. Малолетнее дитя запомнила поступок отца, и страшная правда вскрылась через 8 лет.

Бизнесмена обвинили в растлении 3-летней дочери через 8 лет

  Как выяснил «МК», инцидент произошел на юго-западе Москвы. На тот момент 42-летний отец, уроженец Молдовы, оставшись наедине в квартире с родной 3-летней дочкой, совершил развратные действия с ребенком. К сожалению, в силу своего  юного возраста ребенок не понял, что произошло. Лишь спустя несколько лет девочка смогла осмыслить случившееся и обратилась за помощью к родительнице. В итоге подозреваемый был задержан.    

В настоящее время психологическое состояние ребенка оценивается как нестабильное. Девочка переживает сильный стресс и наблюдается у психолога.

  Обвиняемый своей вины не признает. Известно, что мужчина является предпринимателем и имеет собственный частный бизнес. Кстати, он ранее был дважды судим, в том числе за подделку документов

   Столичные следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

 

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Автор:
Москва Молдова