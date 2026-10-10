В Британии тигры растерзали посетителя парка, который залез к ним в вольер

Мужчина погиб после того, как проник в вольер с тиграми в парке дикой природы Yorkshire Wildlife Park в Англии. Трагедия произошла 10 октября, сообщает The Guardian.

По данным британских СМИ, мужчина получил смертельные травмы после того, как оказался на территории, где содержались хищники. Прибывшие на место экстренные службы не смогли его спасти.

Инцидент произошёл в зоне "Land of the Tigers" — специально оборудованном двухакровом пространстве, где содержатся амурские тигры. Для наблюдения за животными посетители используют приподнятую над территорией прогулочную дорожку.

После происшествия посетителей эвакуировали из парка. Родственникам погибшего сообщили о случившемся.

Полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего. Правоохранители также призвали не распространять в интернете видеозаписи нападения, которые появились в социальных сетях.

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