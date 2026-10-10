У пытавшейся убить сына уксусом петербурженки могут быть проблемы с психикой

Близкие 41-летней Валентины, которую обвиняют в попытке убить 12-летнего сына в Петербурге, предполагают, что проблемы на работе могли негативно сказаться на ее психическом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в последнее время женщина жаловалась на серьезные трудности в профессиональной сфере. Она работала в выставочном зале и руководила организацией. Родственники считают, что постоянный стресс мог повлиять на ее психическое здоровье.

Сын женщины после отравления 70-процентным уксусом остается в тяжелом состоянии. Ребенка ввели в искусственную кому.

Инцидент произошел 8 октября возле Дудергофского озера. По версии следствия, женщина силой влила уксус в рот мальчику, облила ему лицо и попыталась утопить в озере. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

Женщину арестовали по обвинению в покушении на убийство малолетнего. Свою вину она признала частично.

Ранее сообщалось, что у 12-летнего пострадавшего может быть аутизм, мать не раз сетовала в соцсетях на странности в его поведении.