«У сына был шрам»: житель Крыма 10 лет выясняет, кого он похоронил

Как стало известно «МК», эта трагичная история произошла ещё в 2015 году в Подмосковье. 12 октября молодой человек по имени Сергей пропал без вести, а 7 ноября 2015 года на берегу Москвы-реки был обнаружен труп неизвестного мужчины. Следствие посчитало, что это и есть сын Николая Сергей. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту убийства. За убийство в 2018 году Жуковским городским судом был осужден на 6 лет колонии предполагаемый убийца, некто Анохин. Погибший работал у него охранником, и якобы, когда Сергей выпил лишнего, начальник, обидевшись, вывез его на берег реки и толкнул в воду. В результате мужчина потерял сознание и захлебнулся.

Однако выяснились серьезные неувязки в этом деле. По словам Николая, на тот момент, когда сын уже был захоронен, он узнал, что опознание было проведено по фотографиям разложившегося трупа тем самым Анохиным, признанным виновным в убийстве. Почему родных мать и отца, которые живы, не попросили приехать и опознать тело или хотя бы даже не показали им фотографии - большой вопрос. Как бы то ни было, когда отец познакомился с материалами уголовного дела, он впал в ступор. У трупа не были обнаружены шрам от аппендицита и шрам за ухом, которые были у его сына. Ни одежда, ни описание не подтверждали сходство с Сергеем.

Позднее Николай узнал, что в апреле 2016 года в этом же месте был найден труп другого мужчины, опознанного под фамилией Смирнов. В итоге мужчина обратился за помощью к юристам, чтобы разобраться, какой из трупов может быть его сыном. В результате проведённой эксгумации удалось сделать ДНК бедренной кости, которая показала, что мужчина с большой вероятностью не является родственником Николая.

С тех пор Николай ведет свою борьбу за установление истины. При этом он регулярно посещает могилу убитого, который был опознан убийцей как его сын. Останки погибшего были перевезены из Раменского городского округа Подмосковья в Крым на одно из общественных кладбищ. Последние обращения Николая о возобновлении производства по уголовному делу остались без ответа. Именно поэтому он просит правозащитников помочь найти своего сына или узнать что-то о его судьбе.