Уличные кошки в Турции атакуют российских туристов

Российские туристы в Турции всё чаще страдают от нападений уличных кошек

Осенью в Турции заметно увеличилось количество травм от уличных кошек у российских туристов. За последние дни несколько граждан России обратились за медицинской помощью в турецкие клиники после контактов с бездомными животными.

В Стамбуле 25-летняя москвичка пострадала от уличной кошки — животное расцарапало её до крови. Девушке потребовались прививки от столбняка и бешенства, сообщает телеграм-канал "SHOT". Ещё один инцидент произошёл в историческом районе Антальи: 44-летняя туристка из Калининграда попыталась погладить кота, и тот глубоко укусил её за палец.

Укусы и царапины кошек становятся причиной большинства обращений к специалистам по бешенству в стране. Из-за тонких зубов и когтей бактерии проникают глубоко в ткани. Одной из наиболее опасных считается пастерелла, которая встречается у подавляющего большинства кошек. У людей она может спровоцировать гнойное воспаление, абсцесс, поражение суставов и костей, а в редких случаях — заражение крови и менингит.

По словам местных жителей, осенью бездомные коты становятся агрессивнее. Причина — борьба за территорию и еду перед наступлением зимы. Свою роль играет и отток туристов: число людей, которые подкармливают животных, сокращается.

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