Ураган “Исайяс” бьёт по США: в Флориде и Алабаме — режим ЧС

В штатах Флорида и Алабама введён режим чрезвычайной ситуации из‑за урагана второй категории «Исайяс», сообщил глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин в соцсети. Максимальная скорость ветра достигает 169 км/ч; по решению администрации президента Дональда Трампа штатам выделят федеральные ресурсы для ликвидации последствий стихии.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, «Исайяс» уже вышел на сушу во Флориде и продолжает движение вглубь материка. Метеорологи предупреждают о риске внезапных наводнений, штормового нагона воды и поваленных деревьев: порывы ветра местами превышают 200 км/ч. В прибрежных округах власти рекомендовали жителям немедленно покинуть зоны подтопления, а в ряде муниципалитетов объявили обязательную эвакуацию.

Энергетические компании заранее начали отключать линии в районах с прогнозируемым сильным ветром, чтобы избежать масштабных аварий. По оперативной сводке PowerOutage, к вечеру первого дня удара стихии без электроснабжения остались более 290 тысяч потребителей во Флориде и свыше 175 тысяч — в Алабаме. Ремонтные бригады приведены в полную готовность, но работы смогут начаться только после ослабления ветра до безопасных значений.

Нефтяные операторы в Мексиканском заливе приостановили добычу на морских платформах: остановлено порядка 60 % производства нефти и 57 % газа в регионе. Компании эвакуировали персонал и закрепили оборудование, чтобы минимизировать ущерб. Аналитики отраслевого агентства EIA отмечают, что даже кратковременная остановка добычи способна вызвать скачок цен на топливо на внутреннем рынке США в ближайшие недели.

Синоптики не исключают, что «Исайяс» может усилиться и затронуть соседние штаты — Джорджию и Миссисипи. В этих регионах уже развернули пункты временного размещения и подготовили запасы питьевой воды и генераторов. Национальный центр слежения обновит прогноз в течение 24 часов, уточнив траекторию и потенциальную зону разрушений.

Коммунальные службы Чукотки устраняют разрушительные последствия мощного циклона.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX