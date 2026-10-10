В Дагестане случился камнепад

В Дагестане на дороге местного значения произошел камнепад

Сегодня, 10 октября, в Дагестане на дороге местного значения произошел камнепад. Случилось это не доезжая населенного пункта Хушет.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В результате дорогу перекрыли. Имелась только пешая переправа.

Последствия происшествия еще не ликвидировали. На место должна приехать специализированная техника.

Меж тем, аварийно-восстановительные работы планируются провести с привлечением 1 бригады дорожников, в составе 3 человек и 1 единицы техники. Завершить их планируют завтра, 11 октября.

К слову, в конце сентября в Дагестане произошел сход горных пород на трассу. Происшествие случилось на трассе «Ахты-Курукал-Хнов» вблизи населенного пункта Гдым.

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