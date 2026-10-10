В Киеве и Бучанском районе ввели экстренные отключения электричества

Энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала, что из-за повреждения вышли из строя несколько элементов электросети, которые обеспечивали питание части Киева и Киевской области. В результате значительное число потребителей в регионе осталось без электричества. Сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

До этого энергетический холдинг «ДТЭК» предупредил о введении экстренных аварийных отключений на всей территории Киева и в Бучанском районе области. Местные СМИ передавали, что в городе массово исчез свет, остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания также прекратилось движение поездов в метрополитене.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве начались перебои с водоснабжением. По информации украинского издания «Инсайдер», не исключено повреждение одной из ключевых подстанций — «Новокиевская», расположенной в Бучанском районе области.

Ранее в Киеве уже фиксировались перебои с интернетом и электричеством. Жители и предприниматели использовали бензиновые генераторы. «Укрэнерго» вводила графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

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