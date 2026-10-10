В Киеве обратились к жителям города со срочным призывом

Власти Киева обратились к жителям украинской столицы с призывом запастись продуктами питания и питьевой водой.

Соответствующие призыв размещен в публикации Киевской городской государственной администрации в ее телеграм-канале.

В опубликованном сообщении киевлян призывают позаботиться об индивидуальных запасах на случай аварийных ситуаций.

Власти города, как и в прошлые годы, призвали горожан позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах. Данный призыв был сделан на фоне ухудшение состояния энергосистемы в столице Украины.