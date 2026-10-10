В Подмосковье задержали подозреваемого в двойном убийстве 30-летней давности

В Подмосковье арестовали предпринимателя по делу о двойном убийстве, совершенном более 30 лет назад. Один из возможных участников старой криминальной истории уже давно мертв.

Как стало известно «МК», на днях Железнодорожный городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Виталию Коровину (фамилия изменена – прим. авт.). Ему вменяют пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство двух и более лиц".

По нашим данным, дело связано с событиями 1995 года. Тогда в Железнодорожном были убиты двое бизнесменов. По версии следствия, к преступлению причастны Коровин и Максим Белышев – известный криминальный авторитет по кличке Белый. Его называли «смотрящим» за Железнодорожным. Мотив в этой истории пока выглядит неочевидным. По некоторым данным, на Коровина дали показания некие свидетели. Якобы тот сам признался в одном из разговоров, что вместе с Белым причастен к убийству двух коммерсантов.

Максим Белышев — известный в криминальной среде Железнодорожного персонаж. 25 декабря 2009 года его расстреляли во дворе коттеджа в деревне Новый Милет Балашихинского района. Позднее были задержаны исполнители этого убийства из штатной группировки киллеров, которых подозревали не только в этой расправе, но и в подготовке новых заказных убийств в Подмосковье. По данным правоохранителей, за убийство Белышева киллеры получили около 600 тысяч рублей.

Теперь фамилия Белышева всплыла уже в другом качестве — не как потерпевшего, а как возможного участника давнего эпизода середины 1990-х.