В приграничном регионе РФ при ударе ВСУ пострадали мирные жители

Оперштаб: четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в результате очередных ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории региона пострадали мирные жители.

Соответствующая информация приводится в сообщении Оперштаба, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация штаба гласит, что в Белгородском округе в поселке Октябрьский при атаке украинского FPV-дрона на многоквартирный дом мужчина получил непроникающие осколочные ранения мягких тканей лиц и живота.

Кроме того, представители Оперштаба сообщили, что в Ивнянском округе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал автомобиль. Отмечается, что мужчине со слепыми осколочными ранениями головы и руки оказана помощь в Ивнянской ЦРБ.

В штабе добавили, что в Волоконскую ЦРБ, в свою очередь, обратились двое мужчин, пострадавших от атаки БПЛА украинских боевиков на авто в селе Гладково Валуйского округа.