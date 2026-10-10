В регионах России отмечают повышенную активность мраморных клопов

Клопы-вонючки заполонили дома и машины в Краснодарском крае и Дагестане

Аномальное нашествие мраморных клопов-вонючек зафиксировано в нескольких российских регионах. Наибольший дискомфорт насекомые, выделяющие резкий неприятный запах, доставляют жителям южной части страны.

Как сообщает телеграм-канал "SHOT", клопы массово заполонили автомобили и жилые дома в Краснодарском крае и Дагестане. Насекомые облюбовали труднодоступные места: сидят на стенах зданий и группами забираются в одежду. Борьба привычными средствами от насекомых к успеху не приводит, утверждают жители.

Вспышка массового размножения данного вида клопов была отмечена во влажных субтропиках России начиная ещё со второй половины 2015 года. Об этом в беседе с «МК» отметила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Ирина Комарова.

В течение 2017 года клоп расселился практически по всей территории Краснодарского края. А уже дальнейшему распространению вредителя в другие регионы страны способствовало всеобщее потепление климата.

"Взрослые особи уходят на зимовку большими скоплениями, выбирая для этого помещения с более высокой температурой по сравнению с внешней средой: чердаки, подвалы, гаражи, ангары различного назначения и даже штабеля пиломатериалов", - пояснила эксперт, подчеркнув, что подобное поведение значительно повышает шансы выживания вредителя в зимние месяцы.

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